السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
نيجيريا تفوز بهدفين دون رد على الجزائر وتتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي

حسام الحارتي

تأهل منتخب نيجيريا إلى دور نصف النهائى ليضرب موعداً مع المغرب على حساب الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد مراكش فى دور ربع النهائى ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

ونجح المنتخب النيجيري في تحقيق إنجازاً جديداً بعد تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، والـ 17 في تاريخه.

وافتتح منتخب نيجيريا التهديف فى الدقيقة 47، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق برونو أونيمايتشي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيكتور أوسيمين برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعد خطأ فادح في التمركز من مدافعي الجزائر استغله فيكتور أوسيمين الذي مرر كرة بينية تجاه أكور أدامز المنفرد داخل منطقة الجزاء والذي راوغ الحارس بسهولة وسدد الكرة داخل الشباك.

ونفذت ركلة حرة مباشرة لنيجيريا في وسط ملعب الجزائر من جهة اليمين، بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيمي أجاي برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 2.

وأرسلت ركلة ركنية لنيجيريا، نفذها أديمولا لوكمان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيكتور أوسيمين برأسية قوية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 8.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة لنيجيريا بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فرانك أونيكا بتسديدة مباشرة كادت تسكن الشباك لولا التمركز الصحيح من المدافع رامي بن سبعيني وإبعاد للكرة في الوقت المناسب في الدقيقة 10.

وواصل منتخب نيجيريا المحاولات عن طريق فيكتور أوسيمين من العمق وكاد أن يسجل الهدف الأول لولا التدخل في التوقيت المناسب من المدافع ريان آيت نوري وإبعاد الكرة في الدقيقة 27.

ونفذت  ركلة حرة مباشرة لنيجيريا في وسط الجزائر من جهة اليسار،  بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها كالفن باسي بتسديدة مباشرة مرت من الحارس وكادت تسكن الشباك لولا تألق المدافع رامي بن سبعيني في إبعاد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 30.

وضاع هدف محقق من نيجيريا بعد خطأ فادح من مدافعي الجزائر استغله أكور أدامز في الانفراد بالمرمى لكنه أطلق تسديدة غير متقنة مرت أعلى العارضة للمرمى في الدقيقة 38.

