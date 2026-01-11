قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

إسراء أشرف

أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا)، احتجاجًا على قرارات التحكيم في مباراة الجزائر ونيجيريا، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز المنتخب النيجيري 2-0.

وأدار المباراة الحكم السنغالي عيسى سي، الذي سبق وأن واجه بعض الانتقادات من المنتخب الجزائري، بينما أشرف على تقنية الفيديو الحكم الجابوني بيار أتشو جزلان.

واعتبرت التقارير الجزائرية أن المباراة شهدت عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مؤثرة بشكل مباشر على مجريات اللعب، وأثارت استياء الجهاز الفني لـ"الخضر" بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش واللاعبين.

وأبرز الجانب الجزائري عدة مواقف، أهمها عدم احتساب ركلة جزاء واضحة في الدقيقة التاسعة بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، دون أي تدخل من الحكم أو تقنية الفيديو.

كما أعربت الجزائر عن استيائها من منح بطاقات صفراء للاعبيه، مثل رامز زروقي وأنيس حاج موسى، لأخطاء بسيطة، بينما تم التغاضي عن مخالفات واضحة من لاعبي نيجيريا.

ولم يقتصر الغضب على القرارات داخل الملعب، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية رفض الحكم مصافحة لاعب الجزائر رضوان بركان بعد نهاية المباراة، بينما صافح لاعبي نيجيريا مباشرة، ما زاد من حدة الانتقادات تجاه التحكيم.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجزائر ونيجيريا المنتخب النيجيري كاف

