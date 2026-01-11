الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا)، احتجاجًا على قرارات التحكيم في مباراة الجزائر ونيجيريا، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز المنتخب النيجيري 2-0.

وأدار المباراة الحكم السنغالي عيسى سي، الذي سبق وأن واجه بعض الانتقادات من المنتخب الجزائري، بينما أشرف على تقنية الفيديو الحكم الجابوني بيار أتشو جزلان.

واعتبرت التقارير الجزائرية أن المباراة شهدت عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مؤثرة بشكل مباشر على مجريات اللعب، وأثارت استياء الجهاز الفني لـ"الخضر" بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش واللاعبين.

وأبرز الجانب الجزائري عدة مواقف، أهمها عدم احتساب ركلة جزاء واضحة في الدقيقة التاسعة بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، دون أي تدخل من الحكم أو تقنية الفيديو.

كما أعربت الجزائر عن استيائها من منح بطاقات صفراء للاعبيه، مثل رامز زروقي وأنيس حاج موسى، لأخطاء بسيطة، بينما تم التغاضي عن مخالفات واضحة من لاعبي نيجيريا.

ولم يقتصر الغضب على القرارات داخل الملعب، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية رفض الحكم مصافحة لاعب الجزائر رضوان بركان بعد نهاية المباراة، بينما صافح لاعبي نيجيريا مباشرة، ما زاد من حدة الانتقادات تجاه التحكيم.