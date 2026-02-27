رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.. جاء نصها :

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم، وبعد،،

فيطيب لي بداية أن أتقدم إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ؛ بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى بطولات رجال قواتنا المسلحة البواسل، الذين صنعوا بتضحياتهم ملحمة نصر أكتوبر المجيد.

وإننا في مجلس الشيوخ، إذ نثمن غالياً الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة في الحفاظ على أرض الوطن وحماية مقدراته، فإننا نثمن أيضا بكل امتنان دورها المحوري في بناء الجمهورية الجديدة، فتحية تقدير لرجالها البواسل، وتحية عرفان لشهدائها الأبرار، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وفي مقام الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية العظيمة، نقدر لكم، وبكل فخر، فخامة الرئيس؛ جهودكم الحثيثة، التي تبذلونها بحكمة واقتدار، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في كل أرجاء الوطن، كما نقدر سعيكم الرشيد نحو الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، حفظكم الله، تبارك وتعالى ورعاكم، وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.