إبراهيم فايق: العيال بتاعة نيجيريا رافعين نص أكسجين الكوكب

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي مبارة منتخب نيجيريا والجزائر.

ابراهيم فايق

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "‏العيال بتاعة نيجيريا رافعين نص أكسجين الكوكب.. لا كلل ولا ملل ولا تعب".

وكان قد تأهل منتخب نيجيريا إلى دور نصف النهائى ليضرب موعداً مع المغرب على حساب الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد مراكش فى دور ربع النهائى ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وافتتح منتخب نيجيريا التهديف فى الدقيقة 47، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق برونو أونيمايتشي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيكتور أوسيمين برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعد خطأ فادح في التمركز من مدافعي الجزائر استغله فيكتور أوسيمين الذي مرر كرة بينية تجاه أكور أدامز المنفرد داخل منطقة الجزاء والذي راوغ الحارس بسهولة وسدد الكرة داخل الشباك.

ونفذت ركلة حرة مباشرة لنيجيريا في وسط ملعب الجزائر من جهة اليمين، بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيمي أجاي برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 2.

وأرسلت ركلة ركنية لنيجيريا، نفذها أديمولا لوكمان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيكتور أوسيمين برأسية قوية مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 8.

وجاءت محاولة هجومية خطيرة لنيجيريا بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فرانك أونيكا بتسديدة مباشرة كادت تسكن الشباك لولا التمركز الصحيح من المدافع رامي بن سبعيني وإبعاد للكرة في الوقت المناسب في الدقيقة 10.

وواصل منتخب نيجيريا المحاولات عن طريق فيكتور أوسيمين من العمق وكاد أن يسجل الهدف الأول لولا التدخل في التوقيت المناسب من المدافع ريان آيت نوري وإبعاد الكرة في الدقيقة 27.

ونفذت ركلة حرة مباشرة لنيجيريا في وسط الجزائر من جهة اليسار، بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها كالفن باسي بتسديدة مباشرة مرت من الحارس وكادت تسكن الشباك لولا تألق المدافع رامي بن سبعيني في إبعاد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 30.

وضاع هدف محقق من نيجيريا بعد خطأ فادح من مدافعي الجزائر استغله أكور أدامز في الانفراد بالمرمى لكنه أطلق تسديدة غير متقنة مرت أعلى العارضة للمرمى في الدقيقة 38.