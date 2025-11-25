الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في كفر الشيخ منذ الساعات الأولى للتصويت

أكد مراسل التلفزيون المصري في محافظة كفر الشيخ أن معظم اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن الإقبال حتى الآن يُعد متوسطًا مع التزام الناخبين بقواعد التنظيم.

منع كامل لأي دعاية انتخابية غير منظمة

وأشار المراسل إلى أن الجهات المعنية شددت الرقابة حول اللجان لمنع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية العشوائية أمام المقار، بما يضمن حياد العملية الانتخابية وسلامة الأجواء داخل وخارج اللجان.

تنظيم وتسهيلات من الأجهزة التنفيذية

وأوضح أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم، بدعم وتسهيلات مقدمة من مختلف الأجهزة التنفيذية في المحافظة، لضمان سهولة الحركة داخل اللجان وتوفير كل سبل الراحة للناخبين.

الشباب يتصدرون المشهد

ولفت المراسل إلى أن الشباب كان لهم حضور واضح منذ الساعات الأولى للتصويت، حيث تصدروا المشهد داخل عدد من اللجان، في تأكيد لدورهم الفعّال في المشاركة السياسية ودعم العملية الديمقراطية.