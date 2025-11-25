النائب أسامة مدكور يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة واجب وطني

أدلى النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمدرسة أشمون الجديدة بمحافظة المنوفية.

وقال مدكور، عقب الإدلاء بصوته، إن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسئولية مشتركة بين جميع أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن صوت كل مواطن يُسهم في رسم مستقبل البلاد واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن انتخابات مجلس النواب الحالية تُعد محطة مهمة في تعزيز الحياة النيابية وترسيخ دور المؤسسات الدستورية، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية من المواطنين تعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا وإصرارًا على دعم الدولة في مواجهة التحديات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ جموع الناخبين إلى التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأكفأ لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة هي الرسالة الأهم داخليًا وخارجيًا بأن الشعب المصري يقف خلف دولته ومؤسساتها بثبات.