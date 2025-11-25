محمود مسلم يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: المشاركة الوطنية رسالة قوة للداخل والخارج

أدلى الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ وأمين إعلام الحزب، بصوته في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بمدرسة الطبري الثانوية بمصر الجديدة، مؤكدًا على ثقته في أن المصريين سيشاركون بكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات وطنية لصالح الدولة المصرية.

و أوضح أن التصويت في الانتخابات يمثل مسؤولية وطنية كبرى، ودعمًا مباشرًا لمؤسسة مهمة مثل البرلمان في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شرعت فيها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن المشاركة الواسعة تحمل رسالة قوية للداخل والخارج، تجسيدًا لوعي الشعب المصري وانخراطه الفاعل في صنع القرار السياسي، ضمن مشهد ديمقراطي يليق بمصر أمام العالم.

وبدأ اليوم الثاني من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

