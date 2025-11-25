قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيسة لجنة انتخابية تساعد مُسنة على الإدلاء بصوتها في شبين القناطر

مساعدة مسنة
مساعدة مسنة
إبراهيم الهواري

شهدت لجنة رقم 2 بمدرسة سوزان مبارك بمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية اليوم موقفًا إنسانيًا بارزًا، حيث ساعدت المستشارة يارا عنبة رئيس اللجنة، سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات.

وأظهر المشهد حرص المستشارة على تسهيل عملية التصويت للسيدة المسنة، بما يعكس روح المسؤولية والتقدير لكبار السن خلال المشاركة في العملية الانتخابية، في ظل توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها ، وذلك في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاءت هذه الجولة بعد أن تأكد المحافظ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من إتمام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في الموعد المحدد لها بجميع أنحاء المحافظة حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة بن خلدون الابتدائية بمدينة بنها.

​وخلال جولته، اطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستمع إلى آراء المواطنين والقائمين على اللجان، مشددًا على أن الانتخابات تسير وفقاً لكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري.

​وأشاد المحافظ بـ "الوعي الكبير والمشاركة الإيجابية" الذي أظهره ناخبو القليوبية، خاصةً في مدينة بنها، مؤكداً أن الإقبال يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم.

ووجه المحافظ بتوفير كافة لوازم الراحة والدعم اللوجستي للناخبين داخل وخارج اللجان، مؤكداً على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

القليوبية محافظة القليوبية شبين القناطر انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

محمد مكي

محمد مكي : الدوري صعب .. والمنافسة في منطقة الهبوط تحتاج وقتًا للهروب

امام عاشور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن احتراف إمام عاشور بالدوري الأمريكي

لورينزو بوفون

وفاة لورينزو بوفون أحد أعظم حراس المرمى يإيطاليا

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد