تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2026.. خطوات استخراجه ومميزاته

عبد العزيز جمال

يشهد الكارت الموحد 2026 بديل بطاقات التموين اهتمامًا واسعًا من المواطنين مع بدء تطبيقه التدريجي في بورسعيد كأداة رقمية جديدة للحصول على الدعم والخدمات الحكومية بشكل أكثر دقة وسهولة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو ازدواجية، حيث يجمع هذا الكارت بين خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة ذكية.

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين

ويُعد الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الدعم، إذ يهدف إلى تبسيط التعاملات اليومية للمواطنين، وتقليل التكدس أمام الجهات الحكومية، مع توفير نظام رقمي يعتمد على البصمة الذكية، بما يضمن أن كل خدمة أو دعم يصل مباشرة إلى صاحبه الحقيقي.

مميزات الكارت الموحد 2026

يقدم الكارت الموحد مجموعة من المزايا التي تجعله بديلًا عصريًا لبطاقات التموين التقليدية، ومن أبرز هذه المميزات:
- دمج الخدمات الحكومية المختلفة في بطاقة واحدة تشمل التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية
- إمكانية السحب النقدي والشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة للبريد المصري
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر نظام البصمة الذكية لكل مواطن
- فتح حساب بنكي لكل مواطن لدى الهيئة القومية للبريد دون أي رسوم
- تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية

استخدامات الكارت الموحد

يُصنف الكارت الموحد كونه بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، وله العديد من الاستخدامات المهمة في الحياة اليومية للمواطنين، حيث يُستخدم في:
- إيداع أو استقبال الأموال بشكل مباشر
- إتمام عمليات الشراء من خلال ماكينات نقاط البيع لدى التجار
- صرف دعم الخبز والسلع التموينية من خلال البدالين التموينيين
- الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل
- تنفيذ المدفوعات الخاصة بالخدمات الحكومية الرقمية

أماكن استلام الكارت الموحد

يتم إبلاغ المواطنين بموعد ومكان استلام الكارت الموحد عبر رسالة نصية، ويُتاح لهم الاستلام خلال شهر من تاريخ وصول الرسالة، وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة يتم منح شهر إضافي من خلال ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت في حال عدم الحضور، ويمكن استلام الكارت من:
- مكاتب البريد
- مكاتب التموين
- وحدات التأمين الصحي الشامل
- ديوان عام محافظة بورسعيد

خطوات استخراج الكارت الموحد

للحصول على الكارت الموحد يجب اتباع عدد من الخطوات المنظمة التي حددتها الجهات المختصة، وتشمل:
- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد
- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول
- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط
- إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت

