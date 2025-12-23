من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، الذي نظمته كلية التجارة بـ جامعة عين شمس، كما ترأس الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر تحت عنوان «الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية».

وتأتي مشاركة الوزير في إطار اهتمام الدولة بدعم مسارات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية، إذ ترأس جلسة ضمت نخبة من القيادات الوطنية وصنّاع القرار في القطاعات المصرفية والمالية والتكنولوجية.

التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لإعادة تشكيل منظومة العمل المالي والمحاسبي، مشددًا على أهمية توظيف أدوات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين جودة اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل المهن المالية والمحاسبية في ظل التطور المتسارع للتقنيات الناشئة، ودور التكنولوجيا المالية في تطوير نظم التقارير والتحليل المالي، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التدقيق والمراجعة، وتقنية البلوك تشين في بناء سجلات محاسبية آمنة وموثوقة تعزز الثقة في المعاملات المالية.

كما تناول الحوار أهمية تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وضرورة التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لإعداد كوادر قادرة على قيادة مرحلة التحول الرقمي، اتساقًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وضمت الجلسة عددًا من القيادات والخبراء، من بينهم نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومسؤولو كبرى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة ونظم المعلومات.

ويُعد المؤتمر منصة علمية وحوارية مهمة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، بهدف رسم خريطة طريق استشرافية لمستقبل التقاطع بين التكنولوجيا المالية والتخصصات الاقتصادية والمحاسبية.