قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، الذي نظمته كلية التجارة بـ جامعة عين شمس، كما ترأس الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر تحت عنوان «الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية».

وتأتي مشاركة الوزير في إطار اهتمام الدولة بدعم مسارات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية، إذ ترأس جلسة ضمت نخبة من القيادات الوطنية وصنّاع القرار في القطاعات المصرفية والمالية والتكنولوجية.

التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لإعادة تشكيل منظومة العمل المالي والمحاسبي، مشددًا على أهمية توظيف أدوات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين جودة اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل المهن المالية والمحاسبية في ظل التطور المتسارع للتقنيات الناشئة، ودور التكنولوجيا المالية في تطوير نظم التقارير والتحليل المالي، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التدقيق والمراجعة، وتقنية البلوك تشين في بناء سجلات محاسبية آمنة وموثوقة تعزز الثقة في المعاملات المالية.

كما تناول الحوار أهمية تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وضرورة التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لإعداد كوادر قادرة على قيادة مرحلة التحول الرقمي، اتساقًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وضمت الجلسة عددًا من القيادات والخبراء، من بينهم نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومسؤولو كبرى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة ونظم المعلومات.

ويُعد المؤتمر منصة علمية وحوارية مهمة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، بهدف رسم خريطة طريق استشرافية لمستقبل التقاطع بين التكنولوجيا المالية والتخصصات الاقتصادية والمحاسبية.

الدكتور شريف فاروق شريف فاروق وزير التموين وزير التموين الثورة الرقمية التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

أجهزة الكمبيوتر الصغيرة

أفضل أجهزة الكمبيوتر الصغيرة .. يُنصح بانتظارها في 2026

سماعات Realme Buds Air 8

بميزات ثورية.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق 2025

هاتف Honor Magic 8 Air

بتصميم عصري مستقبلي.. إليك أفضل هاتف من هونر في 2025

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد