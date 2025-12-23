أخبار أسوان| استعدادات لاستقبال البابا تواضروس.. وجهود تموينية وبيطرية وبروتوكولات تعاون

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 22/12/2025 أحداث متنوعة .

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحال الفسيخ والملوحة بمختلف المراكز والمدن ، والتى تأتى استمراراً لحرصه على حماية صحة وسلامة المواطنين.



شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، مع استمرار المتابعة الميدانية المتواصلة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق .



قام فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان بمشاركة حسن إسماعيل ، وأحمد عبد القادر بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء ، إستهدفت التفتيش والمرور على عدد من الصيداليات ومخازن الأدوية.



أسدل الستار، اليوم، على فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين لنظم القوى الكهربائية في الشرق الأوسط (MEPCON 2025)، والذي استضافته كلية الهندسة بجامعة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2025، بأحد فنادق مدينة أسوان، تحت شعار: “النهوض بالتحول في مجال الطاقة لتعزيز مستقبل مستدام ومنخفض الكربون ” .

جهود متنوعة

شهد لقاء اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والوفد المرافق له من الأقباط الأرثوذكس التنسيق والإعداد للحدث والزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الأيام المقبلة ، والتى تعد الزيارة الأولى لقداسته لزهرة الجنوب ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .



قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون لتنفيذ وتشغيل سلسلة من المشروعات التنموية بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيضاً مرافقى رئيس الهيئة .



كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بعقد الاجتماع التنسيقى لمناقشة وبحث الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتنفيذ التدريب العملى المشترك (صقر 161) والخاص بتدريب الأجهزة التنفيذية على مجابهة السيول والأزمات والحد من تداعياتها.



أصدرت جامعة أسوان بيانًا رسميًا أكدت فيه حرصها الكامل على استقرار المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي، وذلك في ضوء ما أُثير مؤخرًا حول تقديم استقالات من أطباء قسم الجراحة العامة.



