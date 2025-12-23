قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي
ياسر إبراهيم: روح الفراعنة حسمت الفوز أمام زيمبابوي
120 دقيقة رعب.. إخماد حريق مخزن الأخشاب في المرج
التحفظ على 7 ملايين جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير.. ردده في جوف الليل
محافظات

أخبار أسوان| استعدادات لاستقبال البابا تواضروس.. وجهود تموينية وبيطرية وبروتوكولات تعاون

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 22/12/2025 أحداث متنوعة .

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحال الفسيخ والملوحة بمختلف المراكز والمدن ، والتى تأتى استمراراً لحرصه على حماية صحة وسلامة المواطنين.


محافظ أسوان يتابع جهود الطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، مع استمرار المتابعة الميدانية المتواصلة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق .


تحرير 210 محاضر في حملات على المخابز البلدية والأسواق بأسوان

قام فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان بمشاركة حسن إسماعيل ، وأحمد عبد القادر بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء ، إستهدفت التفتيش والمرور على عدد من الصيداليات ومخازن الأدوية.


ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملة على الصيدليات بأسوان

أسدل الستار، اليوم، على فعاليات المؤتمر الدولي السادس والعشرين لنظم القوى الكهربائية في الشرق الأوسط (MEPCON 2025)، والذي استضافته كلية الهندسة بجامعة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2025، بأحد فنادق مدينة أسوان، تحت شعار: “النهوض بالتحول في مجال الطاقة لتعزيز مستقبل مستدام ومنخفض الكربون ” .

جامعة أسوان تختتم مؤتمر مواجهة تحديات قطاع الطاقة إقليميًا ودوليًا..صور

جهود متنوعة 

شهد لقاء اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والوفد المرافق له من الأقباط الأرثوذكس التنسيق والإعداد للحدث والزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمحافظة أسوان خلال الأيام المقبلة ، والتى تعد الزيارة الأولى لقداسته لزهرة الجنوب ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .


زيارة تاريخية.. أسوان تستعد لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثانى

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون لتنفيذ وتشغيل سلسلة من المشروعات التنموية بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيضاً مرافقى رئيس الهيئة .


محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية متكاملة

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بعقد الاجتماع التنسيقى لمناقشة وبحث الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتنفيذ التدريب العملى المشترك (صقر 161) والخاص بتدريب الأجهزة التنفيذية على مجابهة السيول والأزمات والحد من تداعياتها.


اجتماع تنسيقي بأسوان لتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

أصدرت جامعة أسوان بيانًا رسميًا أكدت فيه حرصها الكامل على استقرار المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي، وذلك في ضوء ما أُثير مؤخرًا حول تقديم استقالات من أطباء قسم الجراحة العامة.


رئيس جامعة أسوان: انتظام العمل بالمستشفى الجامعي.. صور
 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

روبي تخطف الأنظار بفستان ملفت سعره 25 ألف جنيه

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

