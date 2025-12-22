قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع تنسيقي بأسوان لتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بعقد الاجتماع التنسيقى لمناقشة وبحث الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتنفيذ التدريب العملى المشترك (صقر 161) والخاص بتدريب الأجهزة التنفيذية على مجابهة السيول والأزمات والحد من تداعياتها.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث والتعامل الفورى مع أى تداعيات أو أحداث طارئة.

وحضر الاجتماع اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والعميد وسام طلعت المستشار العسكرى بالمحافظة ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وأيضاً مسئولى الهيئات والشركات المعنية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية هذا المشروع التدريبى ودوره فى الإطمئنان والتأكيد على إستعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأزمات وأى كوارث محتملة وبما يساهم فى الحد من تداعياتها وضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

تدريب عملى 

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع فى تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية العملية التى تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز القدرة على الإستجابة السريعة وإتخاذ القرار المناسب فى أوقات الطوارئ  ، ولاسيما فى ظل التغيرات المناخية وما قد تفرضه من تحديات .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين جميع الجهات المعنية ، مع ضرورة الإلتزام الكامل بالأدوار والمسئوليات المنوطة بكل جهة وتنفيذ التكليفات الصادرة بدقة ، وفى التوقيتات المحددة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة على أرض الواقع .

فيما أوضح السكرتير العام أن الاجتماع شهد عرض أهداف المشروع ومحاوره الأساسية ، بجانب استعراض الجدول الزمنى لآليات التنفيذ بمختلف المراحل ، فضلاً عن مناقشة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة.

ولفت إلى أنه تم التشديد على ضرورة المراجعة لتحديث وتدقيق بيانات ومعلومات تقارير المديريات والوحدات المحلية لحصر الإمكانيات المتاحة وتذليل العقبات ، مع أهمية التأكيد على جاهزية مختلف الأجهزة والمركبات والمعدات المشاركة في عمليات الإصطفاف والمعسكرات الميدانية الخاصة بالمشروع العملى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

جلسة حوار مجتمعى لشركة خالدة

جلسة حوار مجتمعى لمشروعات بترولية بمطروح

بلاط الانترلوك

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. تركيب الإنترلوك بالشوارع والطرق الداخلية بالحسينية ومشتول السوق

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

المزيد