اجتماع تنسيقي بأسوان لتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بعقد الاجتماع التنسيقى لمناقشة وبحث الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتنفيذ التدريب العملى المشترك (صقر 161) والخاص بتدريب الأجهزة التنفيذية على مجابهة السيول والأزمات والحد من تداعياتها.

يأتى ذلك استمرارا للجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث والتعامل الفورى مع أى تداعيات أو أحداث طارئة.

وحضر الاجتماع اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والعميد وسام طلعت المستشار العسكرى بالمحافظة ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وأيضاً مسئولى الهيئات والشركات المعنية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية هذا المشروع التدريبى ودوره فى الإطمئنان والتأكيد على إستعداد وجاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأزمات وأى كوارث محتملة وبما يساهم فى الحد من تداعياتها وضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

تدريب عملى

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع فى تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية العملية التى تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز القدرة على الإستجابة السريعة وإتخاذ القرار المناسب فى أوقات الطوارئ ، ولاسيما فى ظل التغيرات المناخية وما قد تفرضه من تحديات .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين جميع الجهات المعنية ، مع ضرورة الإلتزام الكامل بالأدوار والمسئوليات المنوطة بكل جهة وتنفيذ التكليفات الصادرة بدقة ، وفى التوقيتات المحددة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة على أرض الواقع .

فيما أوضح السكرتير العام أن الاجتماع شهد عرض أهداف المشروع ومحاوره الأساسية ، بجانب استعراض الجدول الزمنى لآليات التنفيذ بمختلف المراحل ، فضلاً عن مناقشة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة.

ولفت إلى أنه تم التشديد على ضرورة المراجعة لتحديث وتدقيق بيانات ومعلومات تقارير المديريات والوحدات المحلية لحصر الإمكانيات المتاحة وتذليل العقبات ، مع أهمية التأكيد على جاهزية مختلف الأجهزة والمركبات والمعدات المشاركة في عمليات الإصطفاف والمعسكرات الميدانية الخاصة بالمشروع العملى.