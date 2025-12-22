رئيس جامعة أسوان: انتظام العمل بالمستشفى الجامعي.. صور

أصدرت جامعة أسوان بيانًا رسميًا أكدت فيه حرصها الكامل على استقرار المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي، وذلك في ضوء ما أُثير مؤخرًا حول تقديم استقالات من أطباء قسم الجراحة العامة.



وأوضح البيان أن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أجرى جولة تفقدية لقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي، التقي فيه بجميع اطباء الجراحة بالنبطشية المسائية اليوم الإثنين ،للوقوف ميدانيًا على حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وخلال الزيارة، تبين انتظام العمل داخل القسم، ووجود عدد 7 أطباء على رأس العمل، إلى جانب الأطقم التمريضية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بصورة طبيعية.

المستشفى الجامعى

وأكد رئيس جامعة أسوان أن إدارة الجامعة، والمستشفى الجامعي لا تدخر جهدًا في دعم الأطقم الطبية وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مشددًا على أهمية تحري الدقة والمصداقية فيما يُنشر من أخبار تتعلق بالقطاع الصحي.

وناشد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت جميع المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أو نشر أي أخبار من شأنها إثارة الجدل أو التأثير سلبًا على استقرار المنظومة الصحية بمستشفيات جامعة أسوان، إلا بعد الرجوع إلى المصادر الرسمية، حرصًا على الصالح العام وسلامة المرضى.