رئيسة تنزانيا تدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادها وافتتاح سد جوليوس نيريري
شركة إنجليزية توقع اتفاقية لاستكشاف البترول والغاز في مصر
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
رئيس جامعة أسوان: انتظام العمل بالمستشفى الجامعي.. صور

محمد عبد الفتاح

أصدرت جامعة أسوان بيانًا رسميًا أكدت فيه حرصها الكامل على استقرار المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي، وذلك في ضوء ما أُثير مؤخرًا حول تقديم استقالات من أطباء قسم الجراحة العامة.


وأوضح البيان أن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أجرى جولة تفقدية لقسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي، التقي فيه بجميع اطباء الجراحة بالنبطشية المسائية اليوم الإثنين ،للوقوف ميدانيًا على حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وخلال الزيارة، تبين انتظام العمل داخل القسم، ووجود عدد 7 أطباء على رأس العمل، إلى جانب الأطقم التمريضية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بصورة طبيعية.

المستشفى الجامعى

وأكد رئيس جامعة أسوان أن إدارة الجامعة، والمستشفى الجامعي لا تدخر جهدًا في دعم الأطقم الطبية وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، مشددًا على أهمية تحري الدقة والمصداقية فيما يُنشر من أخبار تتعلق بالقطاع الصحي.

وناشد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت جميع المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أو نشر أي أخبار من شأنها إثارة الجدل أو التأثير سلبًا على استقرار المنظومة الصحية بمستشفيات جامعة أسوان، إلا بعد الرجوع إلى المصادر الرسمية، حرصًا على الصالح العام وسلامة المرضى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

