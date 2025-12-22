تحرير 210 محاضر في حملات على المخابز البلدية والأسواق بأسوان

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، مع استمرار المتابعة الميدانية المتواصلة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق .

وأكد المحافظ على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية الآمنة وبأسعار مناسبة يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى ، ويتم إتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تستهدف استغلاله.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الدورية لنتائج الحملات التى تنفذها مديرية التموين بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات الرقابية والتفتيشية .

جهود متنوعة

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام التموين بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية تواصل مديرية التموين تنظيم الحملات الميدانية المكبرة لضبط حركة تداول السلع الغذائية وضبط الأسعار ومجابهة الإحتكار والإستغلال وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والتأكد من سلامة المعروض منها وذلك بمختلف الأسواق داخل مدينة أسوان.

ولفت بأن الحملات المشتركة أسفرت عن تحرير 210 محضر متنوع تضمن 130 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية .

وفى مجال الأسواق تم تحرير 80 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .