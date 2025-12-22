قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 210 محاضر في حملات على المخابز البلدية والأسواق بأسوان

جهود مديرية التموين
جهود مديرية التموين
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، مع استمرار المتابعة الميدانية المتواصلة لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق .

وأكد المحافظ على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية الآمنة وبأسعار مناسبة يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى ، ويتم إتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطن أو تستهدف استغلاله.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الدورية لنتائج الحملات التى تنفذها مديرية التموين بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات الرقابية والتفتيشية .

جهود متنوعة

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام التموين بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية تواصل مديرية التموين تنظيم الحملات الميدانية المكبرة لضبط حركة تداول السلع الغذائية وضبط الأسعار ومجابهة الإحتكار والإستغلال وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة والتأكد من سلامة المعروض منها وذلك بمختلف الأسواق داخل مدينة أسوان.

ولفت بأن الحملات المشتركة أسفرت عن تحرير 210 محضر متنوع تضمن 130 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية .

وفى مجال الأسواق تم تحرير 80 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد