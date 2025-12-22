قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود الطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحال الفسيخ والملوحة بمختلف المراكز والمدن ، والتى تأتى استمراراً لحرصه على حماية صحة وسلامة المواطنين .

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومديريات التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية وذلك ضمن خطة رقابية مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق، وضمان تداول لحوم وأسماك ودواجن آمنة وصالحة للاستهلاك .

وشدد محافظ أسوان على إستمرار الحملات اليومية والمفاجئة للتعامل بكل حزم مع أى تجاوزات أوممارسات تضر بالسلامة الغذائية مع التأكيد على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.

جهود متنوعة

ومن جانبه أكد الدكتور جمعة مكي بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، وتعليمات محافظ أسوان، وبمتابعة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تم مواصلة تنظيم حملة مكبرة شملت المرور على محال الجزارة البلدية، وثلاجات اللحوم واللحوم المجمدة، والمطاعم، ومحال بيع الأسماك للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية بمدينة أسوان .

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 200كجم من الأسماك المملحة وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة ، بالإضافة إلى تحرير عدد 5 محاضر للغش التجارى ، وعرض وبيع دواجن وملوحه أسوانى غير صالحه للإستهلاك الآدمى، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

كأس أمم أفريقيا2025
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
