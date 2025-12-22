قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
محافظات

محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية متكاملة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون لتنفيذ وتشغيل سلسلة من المشروعات التنموية بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيضاً مرافقى رئيس الهيئة .

ويأتى ىذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة لعاصمة الإقتصاد الإفريقى تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، وطبقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وشملت بروتوكولات التعاون تنفيذ مشروع تجفيف محصول المانجو بقرية فارس ، والذى سيساهم فى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ، ودعم سلاسل الإنتاج والتسويق ، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة ، وإدارة وتشغيل المجمعات الصناعية والحرفية المقامة بكل من قرى بلانة ، ووادى كركر ، وفارس ، والكوبانية ، والرمادى ، والتى قامت هيئة تنمية الصعيد بتنفيذها وذلك بهدف دعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .

بروتوكولات تعاون

كما شملت البرتوكولات عقد المشاركة الخاص بمجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بمحافظة أسوان ، إلى جانب عقد المشاركة الخاص بإنشاء وإدارة محطة نقل دولية وذلك فى إطار تعزيز البنية التحتية الصناعية واللوجستية بالمحافظة ، ودعم فرص الإستثمار والتنمية الإقتصادية بالشكل المطلوب .

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بدور هيئة تنمية الصعيد فى دعم جهود التنمية ، وفى نفس الوقت تقوم المحافظة بتقديم كافة التسهيلات والدعم الكامل لإنجاح سلسلة المشروعات المثمرة والبناءة التى تنعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.

وأكد على أن البروتوكولات الموقعة تمثل دفعة قوية لتنفيذ وإستكمال مشروعات تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .

فيما أشار اللواء عمرو عبد المنعم إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن خطة الهيئة لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات الإقتصادية بمحافظة أسوان ، وتحقيق التنمية المستدامة بها.

ولفت إلى أهمية الشراكة مع المحافظات لتنفيذ مشروعات ذات مردود إقتصادى وإجتماعى مباشر لنجنى قريباً ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها .

