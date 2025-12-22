قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تكشف حقيقة استقالة أطباء قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

نفت جامعة أسوان ما تم تداوله عبر بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن ما أُشيع عن استقالة أطباء قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز كونه خلافًا إداريًا محدودًا جارى احتواؤه.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أنه تم التواصل الفورى مع إدارة مستشفيات الجامعة، ممثلة فى الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة، حيث تبيّن أن ما أُثير يرجع إلى سوء تفاهم وخلاف إدارى محدود مع رئيس قسم الجراحة.

جامعة أسوان

وأضاف رئيس الجامعة أنه جارى التنسيق لعقد جلسة ودية تضم إدارة المستشفى وأطباء القسم ورئيس القسم، بهدف تفهّم أبعاد الخلاف والعمل على احتوائه وحله فى إطار مؤسسى يضمن استقرار العمل واستمرار تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل.

وأكد الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى الجراحة، أن قسم الجراحة يعمل بكفاءة عالية ويواصل تقديم جميع خدماته الطبية والعلاجية للمرضى بشكل منتظم ودون أى توقف، مشددًا على حرص إدارة المستشفى على الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشددت جامعة أسوان على حرصها الدائم على الشفافية، ودعم الأطقم الطبية، واستمرار تقديم خدمات طبية متميزة تليق برسالتها التعليمية والخدمية والطبية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

الخدمة الكهنوتية

قداسة البابا لاون يدعو إلى كهنوت متجدد بروح المجمع الفاتيكاني الثاني

الدكتور الطيب عباس

الطيب عباس: الفن القبطي "روح المحبة".. والمتاحف جسور التقاء الثقافات

الأرصاد الجوية

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 12

بالصور

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب
أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب
أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد