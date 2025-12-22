جامعة أسوان تكشف حقيقة استقالة أطباء قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى

نفت جامعة أسوان ما تم تداوله عبر بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن ما أُشيع عن استقالة أطباء قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز كونه خلافًا إداريًا محدودًا جارى احتواؤه.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أنه تم التواصل الفورى مع إدارة مستشفيات الجامعة، ممثلة فى الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة، حيث تبيّن أن ما أُثير يرجع إلى سوء تفاهم وخلاف إدارى محدود مع رئيس قسم الجراحة.

جامعة أسوان

وأضاف رئيس الجامعة أنه جارى التنسيق لعقد جلسة ودية تضم إدارة المستشفى وأطباء القسم ورئيس القسم، بهدف تفهّم أبعاد الخلاف والعمل على احتوائه وحله فى إطار مؤسسى يضمن استقرار العمل واستمرار تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل.

وأكد الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى الجراحة، أن قسم الجراحة يعمل بكفاءة عالية ويواصل تقديم جميع خدماته الطبية والعلاجية للمرضى بشكل منتظم ودون أى توقف، مشددًا على حرص إدارة المستشفى على الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشددت جامعة أسوان على حرصها الدائم على الشفافية، ودعم الأطقم الطبية، واستمرار تقديم خدمات طبية متميزة تليق برسالتها التعليمية والخدمية والطبية.