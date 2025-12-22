ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملة على الصيدليات بأسوان

قام فرع جهاز حماية المستهلك بأسوان بمشاركة حسن إسماعيل ، وأحمد عبد القادر بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الدواء ، إستهدفت التفتيش والمرور على عدد من الصيداليات ومخازن الأدوية.

ويأتى ذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبمتابعة من رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجينى .

حملات

وتم ضبط عدد من الأدوية منتهيه الصلاحيه ، وأدوية أخرى مهربة ، بالإضافة إلى ضبط أدوية مجهوله المصدر ومنتهية الصلاحية ، علاوة على ضبط أدوية خاصة بهيئة الشراء الموحد والتأمين الصحى ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية .

وذلك بإجمالى 38 صنف دوائى مخالف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة ، وتهدف هذه الحملات لضبط الأسواق ومنع التلاعب ، فضلاً عن مكافحة أى ممارسات إحتكارية أو ضارة تمس صحة وسلامة المواطن .