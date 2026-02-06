ضبط شابين بتهمة التحرش بفتاة داخل محطة قطار بالبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين لقيامهما بالتحرش بإحدى الفتيات داخل محطة قطار بالبحيرة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة داخل محطة قطار بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتحرش بإحدى الفتيات داخل إحدى محطات القطار بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.