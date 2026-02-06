كشافات خلفية.. ضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة ملاكي بمحافظة الغربية ثبت مصابيح إضاءة خلفية تعيق رؤية قائدي السيارات ويعرض حياتهم للخطر بالغربية وتم التحفظ على السيارة وجار التحقيق في الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير سيارة "ملاكي" مثبت بها مصابيح إضاءة خلفية تعيق الرؤية لقائدي السيارات معرضاً حياتهم للخطر بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكي الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.