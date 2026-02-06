صفحات وهمية| سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين بشركات الغاز للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بمحافظتي القليوبية والقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات غاز مختلفة وتحرر محضر بالواقعة .

سقوط تشكيل عصابي

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى السيدات من تعرضها لواقعة نصب من مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة عاملين بشركات الغاز.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتي "القليوبية، القاهرة" تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات غاز مختلفة والإعلان عن إمكانية تركيب وتوصيل وصيانة الغاز بالمنازل - على خلاف الحقيقة ومطالبتهم ضحاياهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مُدعين أنها رسوم لتحديد موعد التركيب أو الصيانة وعقب استلام المبالغ المالية المستولى عليها يتم غلق هواتفهم وعدم الرد على المجنى عليهم.

تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم جهاز حاسب آلى - طابعة كمبيوتر - 6 هواتف محمولة" المستخدمين فى مزاولة نشاطهم الإجرامي - شرائح هواتف محمولة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامي وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحوى أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النجو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.