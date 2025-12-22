رصد 300 مخالفة تموينية داخل مدن وقرى دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي أجريت في الفترة من 14 إلي 20 ديسمبر الجاري.

في هذا السياق أسفرت تلك الحملات عن تحرير 300محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 94 محضراً لمخالفات داخل المخابز،حيث تضمنت: نقص وزن الرغيف ، عدم إكتمال مواصفات الرغيف، عدم وجود سجل زيارات ،عدم وجود قائمة تشغيل ،عدم نظافة أدوات العجن، إلي جانب محضر تجميع 7 شيكارة دقيق مدعم، وآخر توقف مخبز عن العمل،و عدم إعطاء بون للمواطنين، فضلاً عن تصرف في 28 شيكارة دقيق مدعم .

كما أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير 198 محضرا ،جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن الأسعار ،عدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة تشغيل عمالة بدون شهادات صحية ، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم إعلان نقاط خبز بدل تمويني ، عدم إعلان عن مخزن إلي جانب عرض لحوم مكشوفة و بدال تمويني مغلق، عدم إعلان قائمة تشغيل بدال تمويني" عدم إعلان أسعار"،محضر بيع ازيد سجائر ،بجانب عدم وجود سجل زيارات بدال تمويني،فضلاً عن محضرين بدال تمويني عبارة عن (27 كيلو سكر بالإضافة إلى 54 زجاجة زيت).

واستكمالا لتلك الجهود تم ضبط 8 مخالفات في مجال المواد البترولية ، شملت عدم الإعلان عن أسعار الغاز ، فضلاً عن محضرين عدم الإعلان عن اسعار زيوت وشحوم داخل محطة وقود سيارات.