ولا تكتموا الشهادة.. مدير أوقاف كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني

قال الشيخ علي حنتور، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يجوز التهاون فيه، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل عرسًا انتخابيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم.

اختيار الأصلح مسئولية أمام الله والوطن

وأوضح حنتور في تصريحات للقناة الأولي أن التصويت هو مسؤولية كبرى، لأن اختيار الشخص الصالح القادر على خدمة الوطن هو جزء من دور المواطن في مواجهة التحديات ودعم الدولة المصرية.

واجب ديني قبل أن يكون وطنيًا

وأكد أن الإسلام يحث على أداء الشهادة وعدم كتمانها، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة"، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت لمن يستحقه هو أمانة دينية ووطنية.

واختم الشيخ علي حنتور حديثه بدعوة الجميع إلى النزول والمشاركة بفعالية، وعدم التفريط في هذا الحق الذي يساهم في رفعة الوطن واستقراره.