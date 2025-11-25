قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل قوي من والدة شيماء جمال على مسلسل ورد وشوكولاتة ورأيها فى زينة| خاص
موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور.. مفاجأة
ماذا يحدث بعد غلق اللجان الفرعية أبوابها وانتهاء التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب؟
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال من المواطنين على الانتخاب في اليوم الثاني للاقتراع والنساء والشباب يتصدرون المشهد
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
وزير الخارجية: يجب توفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى السودان
بتوزعها على الناخبين.. القبض على سيدة بحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين بالغربية
مسئول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا
انفجار داخل محكمة بولاية شانلي أورفا جنوب تركيا
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69775
محمد إبراهيم رئيسا للتليفزيون وعبد العزيز عبد الفتاح للقنوات الإقليمية
مالك طه لاعب الاتحاد السكندري يعتذر رسميًا لجماهير الأهلي ومسؤولي كرة السلة
توك شو

ولا تكتموا الشهادة.. مدير أوقاف كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الشيخ علي حنتور، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يجوز التهاون فيه، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل عرسًا انتخابيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم.

اختيار الأصلح مسئولية أمام الله والوطن

وأوضح حنتور في تصريحات للقناة الأولي أن التصويت هو مسؤولية كبرى، لأن اختيار الشخص الصالح القادر على خدمة الوطن هو جزء من دور المواطن في مواجهة التحديات ودعم الدولة المصرية.

واجب ديني قبل أن يكون وطنيًا

وأكد أن الإسلام يحث على أداء الشهادة وعدم كتمانها، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة"، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت لمن يستحقه هو أمانة دينية ووطنية.

واختم الشيخ علي حنتور حديثه بدعوة الجميع إلى النزول والمشاركة بفعالية، وعدم التفريط في هذا الحق الذي يساهم في رفعة الوطن واستقراره.

انتخابات النواب انتخابات النواب 2025

