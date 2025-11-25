انتخابات مجلس النواب 2025.. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة سير العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين

يجري المحافظون جولات ميدانية على اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية والتي تجرى في 13محافظة..

القليوبية

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية بلجان مدينة بنها ، وذلك في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025. جاءت هذه الجولة بعد أن تأكد المحافظ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، من إتمام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في الموعد المحدد لها بجميع أنحاء المحافظة حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة بن خلدون الابتدائية بمدينة بنها.

​وخلال جولته، اطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستمع إلى آراء المواطنين والقائمين على اللجان، مشددًا على أن الانتخابات تسير وفقاً لكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري.

​وأشاد المحافظ بـ "الوعي الكبير والمشاركة الإيجابية" الذي أظهره ناخبو القليوبية، خاصةً في مدينة بنها، مؤكداً أن الإقبال يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم. ووجه المحافظ بتوفير كافة لوازم الراحة والدعم اللوجستي للناخبين داخل وخارج اللجان، مؤكداً على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

​وأكد المهندس عطية أن اليوم الأول للانتخابات، الذي جرى أمس، قد سار بهدوء تام، ولم يتم رصد أي مشكلات أو معوقات تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية مستمرة في عملها على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ اليوم أيضاً.

كفر الشيخ

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدداً من اللجان الانتخابية، من بينها اللجنة الفرعية رقم (148) ومقرها مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بمدينة دسوق، بكتلة تصويتية تبلغ 4087 ناخباً، التابعة للدائرة الرابعة (دسوق–مطوبس–فوه)، وذلك لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025.

ويشارك في انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ مليونان و420 ألفاً و182 ناخباً داخل 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائباً (10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة).

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية، وربط غرف العمليات المحلية بالغرفة المركزية للمتابعة المستمرة للعملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتذليل أي عقبات دون التدخل في مجريات التصويت، مع الالتزام بالحياد التام تجاه جميع المرشحين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام بجميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بوعي مواطني المحافظة وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مما يعكس تمسك الشعب المصري بمسار الاستقرار والديمقراطية.

ودعا محافظ كفر الشيخ ، المواطنين إلى المشاركة الفعالة والتوجه إلى صناديق الاقتراع باعتبارها واجباً وطنياً يعكس وعي أبناء مصر ودعمهم لمسار الديمقراطية والاستقرار، مؤكداً حرص المحافظة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور كفرالشيخ بالمظهر الحضاري اللائق.

دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عملية التصويت بجميع المراكز والمدن فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال ترؤسه للجنة المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث أكد " محافظ دمياط" انتظام عملية التصويت، وإقبال الناخبين على اللجان ، كما دعا المواطنين بالنزول إلى لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم و المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام.

وخلال مداخلته عبر الفيديو كونفرس مع غرفة العمليات المُنعقدة برئاسة مجلس الوزراء، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية على مستوى المحافظة التى تتضمن ١٣٧ مركزا انتخابيا و عدد ١٧٩ لجنة فرعية ، مؤكدًا أنه تم تجهيزهم بشكل كامل لاستقبال نحو ١١٥٥٨٥٤ ناخبا وناخبة.