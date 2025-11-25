محافظ الشرقية: لا شكاوى أو عراقيل تعوق عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام سير العملية الإنتخابية بجميع اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة مشيداً بوعي المواطن الشرقاوي والإقبال الكبير علي التصويت في ثان أيام إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ باعتبارها واجب وطني على للتعبير عن إرادتهم الحرة والمساهمة في ترسيخ حقوق الشعب وتعزيز الديمقراطية.

جاء ذلك خلال متابعته سير انتخابات اليوم الثاني من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام والتي من المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس تابع المحافظ مع اللواء علاء قاسم أمين عام مجلس الوزارء انتظام سير الانتخابات في يومها الثاني مؤكداً انضباط سير العملية الإنتخابية بجميع لجان المحافظة والبالغ عددها ١٠٤٠ لجنة بمختلف مراكز مدن وقرى المحافظة مشيداً بوعي المواطن الشرقاوي بممارسة حقه الدستوري مع الإلتزام الكامل من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام دون ورود أي شكاوى تعيق عمليات التصويت.

أكد محافظ الشرقية أن العملية الإنتخابية تسير بانتظام تام ودون تسجيل أي معوقات حتى الآن حيث تعمل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار ٢٤ ساعة، وعلي إتصال مباشر بجميع غرف العمليات الفرعية في مختلف المراكز والمدن والأحياء لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو شكاوى قد تطرأ والعمل على حلها فوراً.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.