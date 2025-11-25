القبض على المتهمين بالتهجم على مواطن وأسرته بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بالتهجم على مسكن أخر وأسرته بالشرقية.

وتبين بالفحص عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية) وبإستدعائه حضرت والدته وقررت بتعذر حضور نجلها لتواجده بعمله خارج المحافظة، وأقرت بتضررها من قيام (4 أشخاص ، 5 سيدات – مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليها ونجلها بالضرب بإستخدام عصى خشبية وإلقاء حجارة على مسكنهم، لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم (2 عصا خشبية)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.