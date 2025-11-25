وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف جهودها لتشجيع السيدات على المشاركة في انتخابات النواب

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتشجيع السيدات على المشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأشار إلى أن المرأة تلعب دوراً هاماً في الاستحقاقات الإنتخابية والتى تعكس قيم المساواة والعدالة الاجتماعية وتساهم في اشراك المرأة فى المجتمع.

ومن جانبها أشارت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إلى قيام مسئولي وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالقيام بدورهن الوطنى و تشجيعهم السيدات على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب.

كما أوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بتواجد عضوات وحدات وحدات تكافؤ بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار اليوم أمام اللجان الإنتخابية لمساعدة السيدات وكبار السن وذوى الهمم في إستخراج أرقامهم داخل اللجان والكشوف الإنتخابية تيسيراً عليهم في عملية التصويت وممارسة حقوقهم الدستورية واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.