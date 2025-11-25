انضباط كامل في تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية بالشرقية وسط تشديد أمني

أكد مراسل التلفزيون المصري في محافظة الشرقية أن هناك التزامًا واضحًا بتطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية وفق الضوابط المعتمدة.

تأمين محكم ومنع أي خروقات

وأشار المراسل إلى وجود تشديد أمني واضح في محيط اللجان، بهدف منع أي خروقات انتخابية، موضحًا أنه تم رصد محاولات للحشد لصالح مرشح معين والتصدي لها فورًا لضمان الحياد الكامل وشفافية العملية.

تسهيلات للمتابعين وسهولة الحركة

وأوضح أنه تم السماح بدخول المتابعين والمراقبين بسهولة ويسر داخل اللجان، بما يعكس الالتزام بقواعد المتابعة وإتاحة الرقابة لكل الجهات المعتمدة.

انضباط وتنفيذ كامل لتوجيهات الرئيس

ولفت المراسل إلى أن الأوضاع داخل اللجان تتسم بـالانضباط الكامل، مؤكدًا أن أجهزة وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ التعليمات بدقة للحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامة المشاركين.