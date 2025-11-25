معتز الخصوصي يكشف سلبيات وإيجابيات المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شهدت عدد من المخالفات الانتخابية ، في عدد من الدوائر على مستوى المحافظات ومدى استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية وتأثيره على إرادة الناخب لتغييرها، وهو ما رفضه الرئيس السيسي خلال توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد الخصوصي، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي محمد عاطف ، أن الرئيس السيسي قال خلال توجيهات للهيئة الوطنية أنه إذا لم تمثل إرادة المصريين في صناديق الانتخابات يتم إلغاء الانتخابات سواء كليا أو جزئيا ، مشيرا إلى الجانب السلبي في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب هو حجم المخالفات الانتخابية بشكل غير مسبوق عن أي انتخابات آخرى ، الأمر الذى استدعى تدخل الرئيس السيسي ومطالبته للهيئة الوطنية للانتخابات للقيام بدورها.

وأشار الكاتب الصحفى ، إلى أن الجانب الإيجابي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب هو أنها جعلت المواطن يعرف حقه ودوره وعدم إنصياعه لأي شخص يحاول التأثير على إرادته وأن يمارس دوره السياسي في الانتخاب ، وألا يؤثر عليه أي أحد باستخدام المال السياسي لأنه صوته الحر هو الذي سيعبر عنه عن طريق صناديق الاقتراع.