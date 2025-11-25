قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
توك شو

معتز الخصوصي يكشف سلبيات وإيجابيات المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد و المتخصص في الشئون البرلمانية
قسم التوك شو

قال معتز الخصوصي ،  الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شهدت عدد من المخالفات الانتخابية ، في عدد من الدوائر على مستوى المحافظات ومدى استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية وتأثيره على إرادة الناخب لتغييرها، وهو ما رفضه الرئيس السيسي خلال توجيهاته للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد الخصوصي، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي محمد عاطف ، أن الرئيس السيسي قال خلال توجيهات للهيئة الوطنية أنه إذا لم تمثل إرادة المصريين في صناديق الانتخابات يتم إلغاء الانتخابات سواء كليا أو جزئيا ، مشيرا إلى الجانب السلبي في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب هو حجم المخالفات الانتخابية بشكل غير مسبوق عن أي انتخابات آخرى ، الأمر الذى استدعى تدخل الرئيس السيسي ومطالبته للهيئة الوطنية للانتخابات للقيام بدورها.

وأشار الكاتب الصحفى ، إلى أن الجانب الإيجابي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب هو أنها جعلت المواطن يعرف حقه ودوره وعدم إنصياعه لأي شخص يحاول التأثير على إرادته وأن يمارس دوره السياسي في الانتخاب ، وألا يؤثر عليه أي أحد باستخدام المال السياسي لأنه صوته الحر هو الذي سيعبر عنه عن طريق صناديق الاقتراع.

