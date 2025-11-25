قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل قوي من والدة شيماء جمال على مسلسل ورد وشوكولاتة ورأيها فى زينة| خاص
موقف الأهلي من تجديد عقد اللاعب إمام عاشور.. مفاجأة
ماذا يحدث بعد غلق اللجان الفرعية أبوابها وانتهاء التصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب؟
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال من المواطنين على الانتخاب في اليوم الثاني للاقتراع والنساء والشباب يتصدرون المشهد
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
وزير الخارجية: يجب توفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى السودان
بتوزعها على الناخبين.. القبض على سيدة بحوزتها كروت دعائية لأحد المرشحين بالغربية
مسئول أمريكي: أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل مع روسيا
انفجار داخل محكمة بولاية شانلي أورفا جنوب تركيا
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69775
محمد إبراهيم رئيسا للتليفزيون وعبد العزيز عبد الفتاح للقنوات الإقليمية
مالك طه لاعب الاتحاد السكندري يعتذر رسميًا لجماهير الأهلي ومسؤولي كرة السلة
برلمان

محمود شعراوي يدلي بصوته في انتخابات النواب: المشاركة ضرورة وطنية لصناعة المستقبل بإرادة واعية

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
عبد الرحمن سرحان

أدلى اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة ليسية الحرية مصر الجديدة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل تعبير صادق عن الانتماء الوطني ودعم مؤسسات الدولة، بالمساهمة في صناعة مستقبلها بإرادة وطنية واعية.

وأضاف أن المشاركة تمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع لاختيار الأجدر بتمثيل صوت الشارع المصري، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية، بما يعكس وعيهم وإدراكهم لأهمية المرحلة الراهنة في مسيرة الوطن.

وبدأ اليوم الثاني من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب  في الداخل  والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم الانتخابات

