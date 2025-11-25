كا ما تريد معرفته عن طريقة فرز الأصوات وتجميعها حتى إعلان النتيجة في انتخابات مجلس النواب

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الثانية، لـ مجلس النواب 2025.

وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع هذه السلسة التوعوية بعناية، ويشدد على كثافة المعلومات ودقتها، وتقديمها للمواطنين في قوالب صحفية جديدة وسهلة الاطلاع، في إطار تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، بما يمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية بكل وعي.



وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 5 إنفوجرافات، تتحدث كلها عن الفرز وطريقته وشروطه وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وواجبات وحقوق المترشح، وطرق تجميع الأصوات، وخطوات إعلان النتيجة النهائية، ليصل المتلقي في نهاية قراءة المحتوى المقدم إلى تحصيل كل المعلومات الممكنة التي يمكن أن تدور في ذهنه حول عمليات الفرز وإعلان النتيجة.