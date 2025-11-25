مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء: مشاركة مشرفة لسيدات جنوب سيناء في انتخابات النواب

قالت الدكتورة نهي الحسيني مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء إن مشاركة المرأة السيناوية في انتخابات مجلس النواب جاءت مشرفة مشيرا الي أن السيدات كانت اكثر إقبالا في مجلس النواب في دائرتي خليج العقبة وخليج السويس.

وأضافت الحسيني أن المرأة السيناوية أصبحت أكثر وعيا في المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية طوال السنوات الماضية.

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة أن عضوات المجلس القومي يشاركن أيضا بتنمية الوعي وتنظيم ومراقبة الانتخابات في معظم اللجان.

عنصر وكان أقبل المواطنين بجنوب سيناء على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2025 خلال اليوم الثاني والأخير من التصويت، وشهدت اللجان إقبال نتيجة لحرص كل مرشح على الحشد منذ بداية فتح اللجان.

ويدلي الناخبون بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر، مع تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المديرية، أن جميع اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في موعدها المحدد، وجرى التأكد من وصول المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية إلى مقر اللجان قبل فتحها لاستقبال الناخبين بوقت كاف.

وأوضح المركز على استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى على مدار اليوم، والتنسيق مع الجهات الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وتنسيق عملية دخول وخروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مع تكثيف الحملات المرورية في الشوارع، وعمل محاور مرورية لمنع مرور السيارات من أمام اللجان.

وأكد أنه لم يتم تلقي أي مخالفات داخل اللجان أو خارجها خلال التصويت أمس، وأن العملية الانتخابية في انتظام على مستوى كافة مدن المحافظة.

جدير بالذكر، أن انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء تجري داخل 15 لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

وتجري الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشح بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، ومقعدين للقائمة.

