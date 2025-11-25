قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء: مشاركة مشرفة لسيدات جنوب سيناء في انتخابات النواب

مقررة المجلس القومي للمرأة
مقررة المجلس القومي للمرأة
ايمن محمد

قالت الدكتورة نهي الحسيني مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء إن مشاركة المرأة السيناوية في انتخابات مجلس النواب جاءت مشرفة مشيرا الي أن السيدات كانت اكثر إقبالا في مجلس النواب في دائرتي خليج العقبة وخليج السويس.

وأضافت الحسيني أن المرأة السيناوية أصبحت أكثر وعيا في المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية طوال السنوات الماضية.

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة أن عضوات المجلس القومي يشاركن أيضا بتنمية الوعي وتنظيم ومراقبة الانتخابات في معظم اللجان. 

عنصر وكان أقبل المواطنين بجنوب سيناء على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2025 خلال اليوم الثاني والأخير من التصويت، وشهدت اللجان إقبال  نتيجة لحرص كل مرشح على الحشد منذ بداية فتح اللجان.

ويدلي الناخبون بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر، مع تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المديرية، أن جميع اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في موعدها المحدد، وجرى التأكد من وصول المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية إلى مقر اللجان قبل فتحها لاستقبال الناخبين بوقت كاف.

وأوضح المركز على استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى على مدار اليوم، والتنسيق مع الجهات الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وتنسيق عملية دخول وخروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم، مع تكثيف الحملات المرورية في الشوارع، وعمل محاور مرورية لمنع مرور السيارات من أمام اللجان.

وأكد أنه لم يتم تلقي أي مخالفات داخل اللجان أو خارجها خلال التصويت أمس، وأن العملية الانتخابية في انتظام على مستوى كافة مدن المحافظة. 

جدير بالذكر، أن  انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء تجري داخل 15  لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

وتجري الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشح بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، ومقعدين للقائمة.

https://youtube.com/shorts/nU2oNaYCMNY

جنوب سيناء المجلس القومي للمرأة مشاركة مشرفة المرأة انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد