الخارجية : نرفض بشكل كامل أي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أننا نعمل على تطوير وتعميق علاقات التعاون مع أيرلندا، ونرفض بشكل كامل أي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية.



وأضاف وزير الخارجية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نتطلع للحفاظ على العلاقات المتميزة مع أيرلندا ومد جسور الحوار والتواصل.



وتابع: نؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقاتنا السياسية مع أيرلندا متميزة، ونثمن المواقف الأيرلندية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أننا نعمل على رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع أيرلندا، وأن غزة تواجه وضعا مأساويا ونؤكد ضرورة إزالة العوائق أمام المساعدات.



