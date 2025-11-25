استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تواصل مديرية الشئون الصحية بالشرقية مشاركتهم الوطنية في العرس الديمقراطي بالمحافظة، حيث شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، توافد كبير وملحوظ من العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء يسودها الالتزام والمسئولية الوطنية.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مشاركة العاملين بالقطاع الصحي في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني ورسالة واضحة على حرصهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز قيم المشاركة والمسئولية المجتمعية، وتأكيداً على وعيهم بأهمية المشاركة في رسم مستقبل الوطن واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن خطة التأمين الطبي للعملية الانتخابية تسير بصورة جيدة بمختلف أنحاء المحافظة، ووسط تسهيلات مكثفة من مختلف الجهات المختصة لمساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

اشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تمثل صورة مشرفة للعاملين بالصحة، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء للوطن خلال كل الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا وغيرها، وها هم اليوم يجددون هذا الوفاء بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن اللجان الإنتخابية بمراكز ومدن المحافظة شهدت توافد أعداد كبيرة على مدار اليومين من كافة الفئات "الأطباء، والتمريض، والفنيين، والإداريين، والعاملين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأولية، منذ فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الآن، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.