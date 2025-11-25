قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة
مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة
استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية
مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث
إشاعة للفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية
عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا
مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين
انتخابات النواب 2025 .. إقبال ملحوظ من الفتيات على لجنة مدرسة مصطفى يسري بمصر الجديدة
تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب
اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

انتخابات
انتخابات
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تواصل مديرية الشئون الصحية بالشرقية مشاركتهم الوطنية في العرس الديمقراطي بالمحافظة، حيث شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، توافد كبير وملحوظ من العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الشرقية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء يسودها الالتزام والمسئولية الوطنية.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مشاركة العاملين بالقطاع الصحي في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني ورسالة واضحة على حرصهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز قيم المشاركة والمسئولية المجتمعية، وتأكيداً على وعيهم بأهمية المشاركة في رسم مستقبل الوطن واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن خطة التأمين الطبي للعملية الانتخابية تسير بصورة جيدة بمختلف أنحاء المحافظة، ووسط تسهيلات مكثفة من مختلف الجهات المختصة لمساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

اشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تمثل صورة مشرفة للعاملين بالصحة، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء للوطن خلال كل الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا وغيرها، وها هم اليوم يجددون هذا الوفاء بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن اللجان الإنتخابية بمراكز ومدن المحافظة شهدت توافد أعداد كبيرة على مدار اليومين من كافة الفئات "الأطباء، والتمريض، والفنيين، والإداريين، والعاملين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأولية، منذ فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الآن، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

بالشرقية وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

موراي

شاهد.. سيارة لم يمسسها أحد تباع بقيمة 20 مليون دولار

هيونداي

أفضل علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي.. ليست تويوتا أو هوندا

تغيير الزيت

دعوى قضائية ضد محرك جنرال موتورز تزعم أن تغيير الزيت خطر كبير

بالصور

استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

المزيد