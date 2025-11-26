قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

اللجنة العامة بالدقهلية تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين

البهى عمرو

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 470572 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 58509 صوتا، وكان جميع الأصوات الباطلة في جميع اللجان 2399 صوتا، وإجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 55610 صوتا.

وحصل المرشح وحيد فودة على 16312 صوتا، وحصل أحمد الشرقاوي على 12843 صوتا، وحصل محمد البنا على 12813 صوتا، وحصل أحمد الدمراوي على 1928 صوتا، وحصل نبيل وردة على 15742 صوتا، وحصل أحمد الباشا على 1099 صوتا، وحصل مصطفى أيمن على 3480 صوتا، وحصل صبحي الفنان على 1011 صوتا، وحصل رضا عبد السلام على 25401 صوتا، وحصل حسام طلبة على 878 صوتا، وحصل محمد البنداري السعيد محمد على 560 صوتا، وحصل أحمد عيسى على 754 صوتا، وحصل سعد هاشم بركات عبد الفتاح على 25535 صوتا، وحصل طارق أحمد عبد الرحمن على 1237 صوتا، وحصلت نجوان حسن على 1517 صوتا، وحصل وائل غالي على 2086 صوتا، وحصل محمد بدير أحمد شعيشع على 943 صوتا.

وبالنسبة إلى نظام القوائم، فقد كان إجمالي الأصوات الصحيحة 48161 صوتا، وإجمالي الأصوات الباطلة 1348 صوتا، وعدد الأصوات التي وافقت على القائمة 33099 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة التي لم تنتخب القائمة حوالي 15062 صوتا.

