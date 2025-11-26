قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أخبار العالم

الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا

بيسكوف
بيسكوف
محمد على

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا قريبًا، وفقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

كما أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف من المتوقع أن يصل إلى موسكو الأسبوع المقبل ، لإجراء محادثات حول خطة سلام محتملة لأوكرانيا، مضيفًا أن تسريب محادثة هاتفية بين ويتكوف ومسؤول كبير في الكرملين كان محاولة لعرقلة المحادثات.

وقال الرئيس دونالد ترامب، متحدثًا للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة عيد الشكر، إن المفاوضين الأمريكيين يحرزون تقدمًا في المناقشات مع روسيا وأوكرانيا، وأن موسكو وافقت على بعض التنازلات.

وأثار إطار العمل الأمريكي لإنهاء الحرب، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة الأسبوع الماضي، مخاوف جديدة من أن إدارة ترامب قد تكون مستعدة لدفع أوكرانيا لتوقيع اتفاق سلام يميل بشدة نحو موسكو.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للسياسة الخارجية، لكبير مراسلي الكرملين في التلفزيون الحكومي الروسي، بافيل زاروبين: "أما بالنسبة لويتكوف، فيمكنني القول إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على مجيئه إلى موسكو الأسبوع المقبل".

وصرح أوشاكوف، أنه بالإضافة إلى ويتكوف، سيزور موسكو أيضًا "عدد من ممثلي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية".

وأضاف أوشاكوف، أن تسريب مكالمة هاتفية بين كبار المسؤولين في الكرملين ومسؤولين أمريكيين كان محاولة لعرقلة المحادثات بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا. 

