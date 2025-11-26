خالد عبد العزيز: السوشيال ميديا أصبحت جزءً أصيلا من نقل الواقع

أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مشاركة مصر في أعمال اجتماع الدورة العادية (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة.

وطالب عبد العزيز - خلال كلمة له في اجتماع الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - العرب بسرعة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على أنها جزء أصيل من الواقع الذي نعيشه وأنها أصبحت محركا للشعوب.

وشدد خالد عبد العزيز على أن مصر حرصت على القيام بدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية ووقف الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى فتح الممرات وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان القطاع.

وأعلن خالد عبد العزيز رفض مصر أي فرض لواقع جديد على الأرض داخل قطاع غزة، وأنها تطالب كافة المؤسسات الدولية بالقيام بدورها.