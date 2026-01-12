تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا جويًا تشير خلاله إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من ( القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد).

عاصفة ترابية تضرب المحافظات

قالت هيئة الأرصاد، إن ذلك جاء نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من ١٠٠٠ متر.

ناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة الحذر أثناء القيادة، وعدم الوقوف تحت المبانى المتهالكة، عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية ، عدم الوقوف تحت الأشجار.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطةتغزر أحياناً ومن المتوقع ان تمتد الى مناطق من شمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت .

أمطار متفاوتة الشدة وأتربة عالقة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن آخر مستجدات الحالة الجوية للطقس، تشير أنه اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، رصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

وأوضحت أن هذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفتت الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.