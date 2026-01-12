أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب

أدى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليمين الدستورية، خلال أول جلسة لمجلس النواب التي عقدت اليوم، بالعاصمة الإدارية.



اللجنة الخماسية تناقش مع رئيس وزراء لبنان خطة استعادة الودائع وتحقيق التوازن المالي

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن اللجنة الخماسية عادت إلى التحرك في لبنان بعد غياب استمر عدة أشهر، في توقيت يُعد من الأصعب في تاريخ البلاد، في ظل تعقّد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.



أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث

أدى أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية فى الجلسة الإفتتاحية للفصل التشريعي الثالث.



انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين

في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الإستراتيجية ومواكبة التحول العالمي في قطاع النقل، تشهد صناعة السيارات في مصر مرحلة جديدة من التطور، خاصة في مجال السيارات الكهربائية.



ثلوج ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الجو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تغير في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة مقارنة بالأيام الماضية، وتحديدا على المناطق الشمالية.



بعد إنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. هل تقل فاتورة علاج المواطن؟

في ظل سعي الدولة المصرية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين، تتجه الجهود نحو تنفيذ مشروعات طبية كبرى تواكب متطلبات المستقبل.



رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل أول منظومة بيوت خبرة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار

قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة إن إطلاق جامعة القاهرة لمنظومة بيوت الخبرة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس تطور دور الجامعات في دعم الدولة والمجتمع.



مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.



اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في مدينة البوكمال بريف دير الزور

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، هناك مصادر محلية، أعلنت اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في مدينة البوكمال بريف دير الزور بعد إطلاق قسد قذيفتي آر بي جي على منطقة الكورنيش في المدينة بعد منتصف الليل.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 12 يناير 2026.