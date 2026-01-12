قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
أدى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليمين الدستورية، خلال أول جلسة لمجلس النواب التي عقدت اليوم، بالعاصمة الإدارية.


اللجنة الخماسية تناقش مع رئيس وزراء لبنان خطة استعادة الودائع وتحقيق التوازن المالي
قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن اللجنة الخماسية عادت إلى التحرك في لبنان بعد غياب استمر عدة أشهر، في توقيت يُعد من الأصعب في تاريخ البلاد، في ظل تعقّد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.


أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث
أدى أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية فى الجلسة الإفتتاحية للفصل التشريعي الثالث.


انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين
في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الإستراتيجية ومواكبة التحول العالمي في قطاع النقل، تشهد صناعة السيارات في مصر مرحلة جديدة من التطور، خاصة في مجال السيارات الكهربائية.


ثلوج ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الجو
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد تغير في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة مقارنة بالأيام الماضية، وتحديدا على المناطق الشمالية.


بعد إنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. هل تقل فاتورة علاج المواطن؟
في ظل سعي الدولة المصرية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين، تتجه الجهود نحو تنفيذ مشروعات طبية كبرى تواكب متطلبات المستقبل.


رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل أول منظومة بيوت خبرة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار
قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة إن إطلاق جامعة القاهرة لمنظومة بيوت الخبرة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس تطور دور الجامعات في دعم الدولة والمجتمع.


مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.


اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في مدينة البوكمال بريف دير الزور
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، هناك مصادر محلية، أعلنت اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في مدينة البوكمال بريف دير الزور بعد إطلاق قسد قذيفتي آر بي جي على منطقة الكورنيش في المدينة بعد منتصف الليل.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 12 يناير 2026.

محمد أبو العينين برامج التوك شو لبنان مجلس النواب أسعار السيارات الأرصاد مدينة طبية جامعة القاهرة الذهب أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل اقتراب مروان عثمان من الأهلي

منتخب الجزائر

رسميًا .. الجزائر تلجأ إلى فيفا احتجاجًا على التحكيم في أمم إفريقيا

منتخب الجزائر

بعد وداع كأس أمم إفريقيا 2025.. حصيلة مقلقة للكرة الجزائرية منذ 2023

بالصور

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد