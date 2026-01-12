قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف
مطار مرسى علم يستقبل 1200 سائح اليوم ضمن 138 رحلة دولية أسبوعيًا

ابراهيم جادالله

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، قرابة 1200 سائح على متن 7 رحلات طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، في إطار الانتعاش المتواصل للحركة السياحية الوافدة إلى مدن جنوب البحر الأحمر.

ويأتي ذلك ضمن إجمالي 138 رحلة طيران من المقرر وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، الممتد من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، وفق جداول التشغيل المعتمدة، بما يعكس تنامي الطلب على المقصد السياحي خلال الموسم الحالي.

تنوع الأسواق الأوروبية الوافدة

وتشهد الرحلات الوافدة اليوم تنوعًا في الوجهات الأوروبية، حيث تشمل رحلتين قادمتين من ألمانيا، ورحلتين من بولندا، إلى جانب رحلة واحدة من كل من إيطاليا وتركيا، فضلًا عن رحلة داخلية، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مرسى علم.

إجراءات استقبال وتنظيم محكم

وتواصل سلطات مطار مرسى علم الدولي تنفيذ جميع إجراءات استقبال الوفود السياحية، مع الحرص على تسهيل دخول السائحين القادمين من مختلف الدول، وإنهاء إجراءات الوصول بسلاسة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية المعمول بها في جميع المطارات المصرية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمان.

12 دولة تُسيّر رحلات منتظمة

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري 138 رحلة طيران قادمة من 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا، ألمانيا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى التي تُسيّر رحلات منتظمة إلى المدينة السياحية.

ويعكس هذا الزخم الجوي النمو المستمر في الحركة السياحية بمرسى علم، التي أصبحت واحدة من أبرز المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، بفضل طبيعتها الخلابة وتنوع أنشطتها البحرية، إلى جانب الاستقرار وتطور البنية التحتية السياحية، ما يدعم التوقعات بموسم سياحي قوي خلال الفترة المقبلة.

