غدا.. براني تستقل القافلة الخدمية الشاملة

أعلنت محافظة مطروح تنظيم، غدا الثلاثاء القافلة الخدمية الشاملة لتوفير الخدمات للمواطنين بقرية شماس بمدينة براني.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة ( مطروح الخير ) بجميع قرى المحافظة لتوفير الخدمات والأنشطة المختلفة لأهالي قرية شماس بمدينة برانى بالوحدة المحلية بالقرية.

وتضم القافلة العديد من الأنشطة والخدمات المجانية للأهالي للتسيير عليهم منها قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين

كذلك القافلة الطبية والعلاجية المجانية من خلال العيادات المتنقلة لمديرية الصحة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا .

كما تضم القافلة القافلة البيطرية وتوعية للمواطنين عن مرض الطاعون ومرض الحمى القلاعية ومرض السعار مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.

وتضم القافلة ايضا خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى واجراءات شهادات الميلاد وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها بالاضافة الى بعض الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية جاهزة وعلي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث للمواد الأساسية ( ابتدائي، اعدادي، ثانوي )

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاستها وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات وحلها علي الفور مشيرة أنها شددت على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف

وأشارت أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً تزامناً مع بدء أعمال الامتحانات في سبيل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة .

وأكدت مدير المديرية ضرورة تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا .