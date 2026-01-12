قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. براني تستقل القافلة الخدمية الشاملة

توفير خدمات صحية للمواطنين بمطروح
توفير خدمات صحية للمواطنين بمطروح
ايمن محمود

أعلنت محافظة مطروح تنظيم، غدا الثلاثاء القافلة الخدمية الشاملة لتوفير الخدمات  للمواطنين بقرية شماس بمدينة براني. 

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة ( مطروح الخير ) بجميع قرى المحافظة لتوفير الخدمات والأنشطة المختلفة  لأهالي قرية شماس بمدينة برانى بالوحدة المحلية بالقرية.

وتضم القافلة العديد من الأنشطة والخدمات المجانية للأهالي للتسيير عليهم منها قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين

كذلك القافلة الطبية والعلاجية المجانية من خلال العيادات المتنقلة لمديرية الصحة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا .

كما تضم القافلة القافلة البيطرية وتوعية للمواطنين عن مرض الطاعون ومرض الحمى القلاعية ومرض السعار مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.

وتضم القافلة ايضا خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى واجراءات شهادات الميلاد وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها بالاضافة الى بعض الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية جاهزة وعلي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث للمواد الأساسية ( ابتدائي، اعدادي، ثانوي )

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاستها وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات وحلها علي الفور مشيرة أنها شددت على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف

وأشارت أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً تزامناً مع بدء أعمال الامتحانات في سبيل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة .

وأكدت مدير المديرية ضرورة تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قافلة خدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

برايان ليون

رسميا.. صن داونز يضم الكولومبي برايان ليون في صفقة جديدة

الزمالك

الزمالك تحت الضغط.. أزمات مالية وإعارات مؤجلة في كأس العاصمة

ألونسو

فرصة ذهبية.. ريال مدريد يحسم موقف تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

بالصور

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد