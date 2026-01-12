محافظة الجيزة تناشد المواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية أمام التقلبات الجوية

تحرص محافظة الجيزة، على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المحتملة، وذلك في ضوء تعرض البلاد لموجات من التغيرات والتقلبات في الأحوال الجوية.

وتُهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:



ـ تثبيت جميع المعلقات والأجسام الموجودة على واجهات المنازل والأسطح وكل ما قد يتأثر بشدة الرياح ويُعرض المارة للخطر.

ـ إزاحة أو تثبيت أصص النباتات (قصارى الزرع) الموجودة بالشرفات، ووضعها في أماكن آمنة.



ـ غلق ورفع جميع الشمسيات وأدوات التظليل أعلى الأسطح أو الشرفات، وفك البرجولات غير الثابتة.



ـ إحكام غلق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.



ـ عدم ترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة أو متأرجحة، لما قد تمثله من خطورة على المارة أو الممتلكات.



ـ التخلص الآمن من أي عبوات وقود أو مذيبات عضوية وعدم تركها في الشرفات أو الأسطح أو الجراجات، مع عدم سكبها في شبكات الصرف الصحي تفاديًا لحدوث انفجارات نتيجة تفاعلها مع الغازات.

ـ إزالة والتخلص من أي مخلفات أو متعلقات غير مستخدمة مثل الكراتين والصفائح واللفائف المخزنة فوق الأسطح أو الشرفات.



ـ الإبلاغ الفوري عن أي لوحات إعلانية غير مثبتة أو متأرجحة أعلى أعمدة الإنارة أو واجهات المحال التجارية وذلك عبر الخط الساخن (114).



ـ التزام قائدي المركبات، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، بالقيادة بحذر وخفض السرعات.

ـ عدم ترك السيارات مصفوفة على منحدرات أو أماكن مائلة.

ـ عدم ترك كسوة السيارات مثبتة عليها أثناء نشاط الرياح.

ـ على المارة الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة خلال فترات الرياح والعواصف الترابية.

ـ يُنصح مرضى الحساسية الصدرية بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

ـ ارتداء الكمامات أثناء الخروج في أوقات العواصف الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

ـ استخدام البخاخات والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بوقت كافٍ.

ـ الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

ـ حمل أدوية الحساسية أثناء الخروج والالتزام بمواعيد تناولها المحددة من الطبيب.

ـ شرب كميات كافية من المياه للمساعدة في تحسين كفاءة الجهاز التنفسي.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، مع متابعة الموقف أولًا بأول، وتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114).