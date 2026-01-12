محافظ الجيزة يسلم متضرري السيول عقود الوحدات السكنية بمشروع الديسمي

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، تسليم عقود الوحدات السكنية لمتضرري السيول بمدينة الصف، وذلك ضمن مشروع إسكان حضاري متكامل مقام بمنطقة إسكان الديسمي المتكامل.

وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

يقام المشروع وفق طراز حضاري حديث على مساحة 28 فدانًا، ويضم 32 عمارة سكنية، مقامة على مسطح 260 م² للعمارة الواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

ويضم المشروع محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وموقف سرفيس، وسوقًا حضاريًا، إلى جانب مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، بإجمالي 32 مجموعة، تضم كل مجموعة 8 حظائر بمسطح يقارب 720 م²، ومجهزة بالكامل.

ويشمل المشروع كذلك مدرسة الديسمي، المقامة على مساحة 3600 م²، وتضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار تعليمية، وتشمل كافة المراحل الدراسية لأبناء القرية، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة.

كما يعد مشروع إسكان "الديسمي" أحد أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة الصف، التي أسهمت في إحداث تغيير حقيقي داخل القرى، بعدما أعادت صياغة المشهد الخدمي والتنموي عبر تدخلات مدروسة استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.