قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يسلم متضرري السيول عقود الوحدات السكنية بمشروع الديسمي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، تسليم عقود الوحدات السكنية لمتضرري السيول بمدينة الصف، وذلك ضمن مشروع إسكان حضاري متكامل مقام بمنطقة إسكان الديسمي المتكامل.

وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.

يقام المشروع وفق طراز حضاري حديث على مساحة 28 فدانًا، ويضم 32 عمارة سكنية، مقامة على مسطح 260 م² للعمارة الواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

ويضم المشروع محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وموقف سرفيس، وسوقًا حضاريًا، إلى جانب مجموعة من الحظائر لتربية المواشي، بإجمالي 32 مجموعة، تضم كل مجموعة 8 حظائر بمسطح يقارب 720 م²، ومجهزة بالكامل.

ويشمل المشروع كذلك مدرسة الديسمي، المقامة على مساحة 3600 م²، وتضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار تعليمية، وتشمل كافة المراحل الدراسية لأبناء القرية، بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة.

كما يعد مشروع إسكان "الديسمي" أحد أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة الصف، التي أسهمت في إحداث تغيير حقيقي داخل القرى، بعدما أعادت صياغة المشهد الخدمي والتنموي عبر تدخلات مدروسة استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

اسكان الديسمي محافظة الجيزة اخبار الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

رفع إنارة

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

ازالة تعدي

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

بالصور

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد