حملة لإزالة المخالفات والإشغالات من شوارع الجيزة | صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي جنوب الجيزة في التعامل مع مخالفات البناء لضمان الانضباط والالتزام بالقوانين.

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب من إزالة جمالون مقام بالمخالفة داخل جراج بشارع ربيع الجيزي بجوار الكتلة السكنية غير ملتزم بإجراءات الحماية المدنية حيث تم التحفظ علي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وتم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام بشوارع المحطة وبراده استجابةً لشكاوى المواطنين، لضمان انتظام حركة السير وتيسير حياة المواطنين، مع استمرار متابعة أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تابع الحملات الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة وشرطة المرافق.