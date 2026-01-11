قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالواحات البحرية

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

بحث إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة مع اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار هاني محمد المستشار القانوني لمحافظة الجيزة، الإعداد لطرح الفرص الاستثمارية ومراجعه كراسة الشروط والمواصفات لجبل المعيسرة والمخطط التفصيلي وتحديد موعد الاعلان عن جبل المعيسرة على الخريطة الاستثمارية ومراجعة تشكيل لجنة تلقي الطلبات وتجهيز العقود.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة خطة الدولة الطموحة لتلبية تطلعات المستثمرين في مختلف قطاعات الاستثمار ومختلف المناطق الجغرافية بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر للتنمية 2030 والدفع قدما بتوفير وتسهيل كافة السبل لتحقيق أعلي معدلات للتنمية في المحافظة وذلك في ظل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، وفي أطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط وتسهيل الإجراءات علي للمستثمرين مما ينعكس علي مناخ الاستثمار.

وأوضح نائب محافظ الجيزة، بأن هذا الاجتماع يأتي في أطار جهود الدولة في استعراض وأعداد الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة الجيزة وخاصة بمركز الواحات البحرية وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأشاد الشهابي، بالتنسيق والتعاون بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة بغرض تسهيل إجراءات عرض واعداد الفرص الاستثمارية والتقدم عليها والتي يتم عرضها للأستثمار في المحافظة وبناءا على ما تمتلكه الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة من أمكانيات فنية وترويجية متميزة منها الموقع الأليكتروني للخريطة الأستثمارية.

شارك في الأجتماع المهندس محمود فوزي رئيس جهاز الأشراف على المناطق الصناعية والأستثمارية بمحافظة الجيزة، والمهندس محمد عبد الوهاب مستشار المحافظة للتخطيط العمراني، واحمد فاروق مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد الغندور مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة وهيام البطاوي مدير أدارة الأستثمار بالمحافظة.

فرص الاستثمار محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

ميلان

تشكيل ميلان وأرتيميو فرانكي بالدوري الإيطالي

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

منتخب الجزائر

الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

بالصور

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد