نائب محافظ الجيزة يتابع الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالواحات البحرية

بحث إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة مع اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار هاني محمد المستشار القانوني لمحافظة الجيزة، الإعداد لطرح الفرص الاستثمارية ومراجعه كراسة الشروط والمواصفات لجبل المعيسرة والمخطط التفصيلي وتحديد موعد الاعلان عن جبل المعيسرة على الخريطة الاستثمارية ومراجعة تشكيل لجنة تلقي الطلبات وتجهيز العقود.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة خطة الدولة الطموحة لتلبية تطلعات المستثمرين في مختلف قطاعات الاستثمار ومختلف المناطق الجغرافية بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر للتنمية 2030 والدفع قدما بتوفير وتسهيل كافة السبل لتحقيق أعلي معدلات للتنمية في المحافظة وذلك في ظل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، وفي أطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط وتسهيل الإجراءات علي للمستثمرين مما ينعكس علي مناخ الاستثمار.

وأوضح نائب محافظ الجيزة، بأن هذا الاجتماع يأتي في أطار جهود الدولة في استعراض وأعداد الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة الجيزة وخاصة بمركز الواحات البحرية وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأشاد الشهابي، بالتنسيق والتعاون بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة بغرض تسهيل إجراءات عرض واعداد الفرص الاستثمارية والتقدم عليها والتي يتم عرضها للأستثمار في المحافظة وبناءا على ما تمتلكه الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة من أمكانيات فنية وترويجية متميزة منها الموقع الأليكتروني للخريطة الأستثمارية.

شارك في الأجتماع المهندس محمود فوزي رئيس جهاز الأشراف على المناطق الصناعية والأستثمارية بمحافظة الجيزة، والمهندس محمد عبد الوهاب مستشار المحافظة للتخطيط العمراني، واحمد فاروق مدير عام المكتب الفني بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد الغندور مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة وهيام البطاوي مدير أدارة الأستثمار بالمحافظة.