محافظ الجيزة يتفقد مشروع رصف وتطوير طريق الإخلاص بالطالبية والعمرانية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع رصف وتوسعه وتطوير طريق الإخلاص والذي بعد ضمن مشروعات الطرق الحيوية الجاري تنفيذها .

أكد محافظ الجيزة أن المشروع يهدف إلى إنشاء محور مروري موازي للطريق الدائري وشارعي الهرم ومحمد أنور السادات، بطول أحياء العمرانية والطالبية، بما يسهم في القضاء على نقاط التشابك المروري وتسهيل حركة المركبات خاصة عند تقاطع المحور مع محاور المريوطية وعمرو بن العاص وشوارع عثمان محرم ومكة المكرمة ومصرف الكونيسة .

وأوضح أن الأعمال تشمل تنفيذ تمهيد ورصف وإنارة إلى جانب تركيب شبكات تصريف مياه الأمطار لتوفير محور مروري متكامل بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بطول المشروع، فضلًا عن رفع كفاءة المتفرعات الواقعة على جانبي كل قطاع لمنع التكدسات المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رفع المخلفات بعدد من القطاعات بطول مسار المشروع، موجّهًا السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مدينة الجيزة بالتواجد الميداني على مدار الساعة، لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات والإشغالات بكل قطاع، وسرعة تسليمها للشركات المنفذة لبدء الأعمال.

كما وجّه المحافظ ببحث موقف عدد من قطع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع جهات الولاية المختصة لمنع إلقاء المخلفات بها والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية تخدم أهالي حي الطالبية والمناطق المحيطة مع التنسيق مع شركات المرافق المختلفة للانتهاء من أعمال التحويل والنقل للخطوط المتعارضة بالقطاعات الأربعة، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف.

وفي السياق ذاته، كلف محافظ الجيزة معاون المحافظ ببحث الاحتياجات المستقبلية لمخططات التوسع والتطوير الخاصة بشبكات المرافق، بالتنسيق مع مسؤولي شركات وأجهزة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، لتوفير المستلزمات الاحتياطية بالمواقع المحددة لكل جهة، بما يسهم في تفادي أعمال الحفر بالطريق عقب الانتهاء من التنفيذ، حفاظًا على المال العام، فضلًا عن بحث إمكانية تطوير ورفع كفاءة عدد من المواقف والأسواق الواقعة على جانبي المشروع، لتحسين المظهر الحضاري لتلك المناطق.