قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجتمع عمراني متكامل.. محافظ الجيزة: إسكان الديسمي نموذج حضاري يجسد أهداف حياة كريمة| صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتسليم عقود الوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش لعدد 256 أسرة من أهالي مشروع إسكان الديسمي الحضاري من متضرري السيول بمركز ومدينة الصف إلى جانب عقود حظائر تربية ورعاية الماشية الخاصة بكل أسرة. 

ووجّه محافظ الجيزة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه مبادرة «حياة كريمة» ورعاية فعالياتها التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة بمستوى المعيشة داخل القرى وتحويل مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومن بينها مشروع إسكان الديسمي الحضاري بمركز ومدينة الصف.
 

ووجّه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتبني الحكومة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدف منها مثمنًا جهود كافة الأجهزة والهيئات المشاركة وعلى رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما بذلته من جهود كبيرة لتنفيذ هذا الحجم الضخم من المشروعات القومية في مختلف المحافظات في وقت قياسي.
وأكد النجار أن الدولة نجحت من خلال مشروع إسكان الديسمي في تقديم نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية الحديثة داخل القرى، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على الطابع الريفي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أحد النماذج المتميزة التي تجسد الأهداف الحقيقية لمبادرة «حياة كريمة».
وأضاف المحافظ أن المشروع يضم 256 وحدة سكنية، تبلغ مساحة كل وحدة 120 مترًا مربعًا، إلى جانب 256 حظيرة ماشية بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل منها، فضلًا عن مرافق خدمية متكاملة شملت خزان مياه شرب بسعة 750 مترًا مكعبًا، وخزان ري للزراعات والحدائق بسعة 250 مترًا مكعبًا، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 1.6 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى محطة معالجة ورفع الصرف الصحي.
وأوضح محافظ الجيزة أن المشروع تضمن مرافق خدمية ومعيشية متكاملة، من بينها سوق حضاري، ونقطة شرطة، ومركز شباب على مساحة 5000 متر مربع وموقف حضاري لسيارات السرفيس لربط المدينة بمحيطها، فضلًا عن مجمع مدارس يضم مختلف المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.
وأكد أن تنفيذ المشروع جاء وفق رؤية متكاملة تراعي توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية وفرص الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة بما يعكس حرص الدولة على الانتقال من مفهوم الإغاثة المؤقتة إلى التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة مركز الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

ترشيحاتنا

النائب أحمد السبكي والنائب عبد الحميد شورى

نائبي الباجور ونبروه يخطئان في أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان

صورة أرشيفية

تفاصيل انعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصري الجديد

صورة أرشيفية

7200 طن من المساعدات الإنسانية تتدفق من مصر إلى قطاع غزة

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد