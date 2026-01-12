الإسكندرية: رفع درجة الطوارىء بشركة الصرف الصحي استعداد لاستقبال الأمطار

أ ش أ

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المهندس سامي قنديل، رفع حالة الطوارئ بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار علي محافظة الإسكندرية.



وأكد بيان صادر عن الشركة، أنه تقرر رفع درجة الاستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، كما استمرت أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.



وشدد قنديل علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.



وأكد ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.