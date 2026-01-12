فوز عاصم الجزار ومحمد الوحش بمنصب وكيلي مجلس النواب

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن فوز كلا من الدكتور عاصم الجزار، والنائب محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب.

وفاز “الجزار” و"الوحش" بعد منافسة على مقعدي الوكيل مع سحر عتمان وإسلام التلاوني وعوض أبو النجا.

وأجريت عملية الانتخاب سريا، وفي جلسة علنية. ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا

وينص القانون على أنه لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

ويخطر يخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.\

ووفقًا للائحة والدستور، يبدأ المجلس أولًا بإجراءات انتخاب رئيسه، ولا يجوز إجراء أي مناقشات قبل إتمام هذه الخطوة، على أن تعقبها مباشرة إجراءات انتخاب الوكيلين. وتُقدم طلبات الترشح إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويُجرى الانتخاب حتى لو لم يتقدم سوى العدد المطلوب.

وتُجرى عملية الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب لمنصب رئيس المجلس ثم الوكيلين، ويُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجح الأكبر سنًا.

ويُعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ليتولى مهام الرئاسة فور إعلان النتيجة، وتنتهي بذلك مهمة رئيس السن، كما يتم إخطار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة مكتب المجلس فور إعلانها، على أن تستمر هيئة المكتب لمدة الفصل التشريعي الثالث، دون جواز تولي المنصب لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.