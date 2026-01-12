التعادل السلبي يحسم نتيحة الشوط الأول بين غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد المحلة فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

تشكيل غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمي: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، احمد شوشة، عموري، يحيي زكريا.

الوسط: معاذ عبدالسلام، بسام وليد، رشاد العرفاوي.

الهجوم: سعيدو كيبو، جريندو، جيمي موانجا.

جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: فارس شافعي - عبد الرحمن النحاس - إسلام عبد الله - يوسف جمال

خط الوسط: عمر درويش - محمد رضا - ماهر خالد - يونس ربيع - عيسى علي ماهر

خط الهجوم: محمد سعد

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد خطر - عبد الرؤوف عمر - محمود زوكا - أحمد عزت - حسام معبدي - زياد معبدي - أحمد الشرقاوي - عزت منصور - محمود سمير